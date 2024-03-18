Минобороны заявило об уничтожении украинского Ми-8

За последние сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили украинский военный вертолет Ми-8 и значительное количество беспилотников, а также снаряды различных систем залпового огня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

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«Средствами противовоздушной обороны уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства.

Помимо этого, были сбиты 143 украинских БПЛА, 22 реактивных снаряда систем залпового огня Vampire и «Град», три реактивных снаряда «Ураган» и реактивный снаряд HIMARS.

Также ВС РФ удалось продвинуться на донецком направлении и занять там более выгодные рубежи. Украинские войска за сутки потеряли до 1070 человек убитыми и ранеными, следует из сводки Минобороны России.