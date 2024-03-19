Беспилотники стали одним из самых импортируемых на Украину товаров

Украина в январе импортировала беспилотников на $99 млн, что сделало их одним из самых импортируемых в страну товаров. Об этом сообщает Центр экономической стратегии Украины со ссылкой на материалы Гостаможслужбы страны.

Как отмечается на странице центра в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией), в денежном выражении беспилотников было импортировано почти столько же, сколько телефонов. Дроны составили 2% от всего импорта, телефонов ввезли на $114 млн (2,2%). Обе позиции вошли в топ-10 импортируемых товаров. Беспилотники в подавляющем большинстве случаев поставляются из Китая.

Центр экономической стратегии отмечает, что за весь 2023 год украинский импорт категории "беспилотные летательные аппараты" составил долю в 0,7%, или $441 млн.

Также в топ-10 ввозимых на Украину товаров вошли нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, пластмассы, черные металлы, лекарства, оптика.

18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило еще около $130 млн на закупку беспилотников. Ранее он информировал, что в 2024 году за счет перераспределения средств из местных бюджетов в госбюджет власти получили дополнительно $1,36 млрд на развитие военно-промышленного комплекса и более $1 млрд на производство дронов. При этом украинские военные все чаще заявляют, что из-за постоянно растущей численности российских FPV-дронов украинская пехота скоро будет вынуждена "сидеть под землей". Как выразился военнослужащий ВСУ, специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов, через четыре-пять месяцев у ВС РФ таких дронов будет достаточно, "чтобы атаковать каждого украинского солдата".