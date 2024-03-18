ВС России ударили по месту совещания командиров СБУ и ВСУ

Войска России нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ, сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Газета.Ru

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией. RT на русском

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ, а также поражена живая сила и военная техника противника в 137 районах", - говорится в сообщении. ТАСС