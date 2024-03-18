В Европе признали наличие военных стран НАТО на Украине

Военные стран-участниц НАТО уже находятся на Украине и выполняют ряд военных задач, включая разведку, контроль над вооружениями и обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета El País. Lenta.ru

"У них (стран НАТО - Прим. ред.) есть информаторы на местах, которые могут предоставить информацию о ситуации на фронте", - говорится в публикации. Однако, подчеркивает El País, непосредственного участия в боевых действиях военные не принимают. Российская газета

Как напоминает издание, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил 8 марта на конференции в Варшаве, что "на Украине уже есть солдаты НАТО". При этом глава МИД отметил, что он, "в отличие от других политиков", не будет говорить, что это за страны. Как считает издание, последние слова министра стали критикой в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщившего в конце февраля о том, что британские и французские военные находятся на Украине. ТАСС