Генерал украинских вооруженных сил в отставке Сергей Кривонос заявил, что киевские власти могли бы предложить западным партнерам разместить на Украине носители ядерного оружия и ядерные боеприпасы. RT на русском

«Наши политики могли бы выйти на уровень общения с нашими американскими или британскими коллегами и сказать: а давайте дадим разрешение на размещение носителей ядерного оружия и ядерных боеприпасов на территории Украины», — заявил военный. Lenta.ru

Речь, по словам Кривоноса, идет о США, Великобритании или Франции. Российская газета