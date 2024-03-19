В четырех регионах Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

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Предупреждение об опасности действует в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Полтавской областях. До этого сообщалось о взрывах в окрестностях Харькова.

18 марта взрывы произошли в Кременчуге Полтавской области Украины. До этого в подконтрольной Киеву части Херсонской области получила повреждения припортовая инфраструктура. Также в Николаеве на юге Украины объект инфраструктуры получил повреждения в результате взрывов. Что это был за объект, власти региона не уточнили.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.