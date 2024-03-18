Армия России нанесла удар по месту встречи командиров СБУ и ВСУ

ВС РФ нанесли удар по месту проведения совещания командного состава Службы безопасности Украины (СБУ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ, а также поражена живая сила и военная техника противника в 137 районах», — сообщило ведомство.

Заявление опубликовано в telegram-канале.

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Ранее Минобороны заявило, что ВС РФ продвинулись на донецком направлении и заняли более выгодные позиции и разгромили ВСУ. Российская армия поразила завод по ремонту техники ВСУ в Николаеве, передает «Национальная служба новостей».