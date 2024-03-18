Спецоперация на Украине 18 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 18 марта 2024 года.

Бойцы ВДВ отбили у ВСУ опорный пункт к северо-западу от Артемовска

Опорный пункт Вооруженных сил Украины к северо-западу от Артемовска взяли штурмом ивановские десантники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, российские десантники обнаружили основные огневые точки и укрытия противника со скоплением пехоты в ходе воздушной разведки, а затем нанесли артудар, подавив основные орудия противника.

МО РФ сообщило об ударе по командному пункту ВСУ на южнодонецком направлении

Удар по командному пункту и живой силе армии Украины нанесли Истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил РФ на южнодонецком направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В сообщении отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. После подтверждения уничтожения целей от разведки экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

МО сообщило, что артиллеристы ведут огонь по украинским ДРГ в приграничной зоне РФ

Удары по диверсионно-разведывательным группам армии Украины продолжают наносить артиллеристы группировки войск «Запад» в приграничной зоне Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в публикации, артиллерийские расчеты накрывают командные пункты, замаскированные боевые бронированные машины украинских ДРГ, а также ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллерийскими и минометными расчетами в круглосуточном режиме.