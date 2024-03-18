Бойцы РФ поразили пункт управления ВСУ на артемовском направлении

Расчеты гаубиц Д-20 Южной группировки Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили пункт управления БПЛА и минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты гаубицы Д-20 3-го армейского корпуса Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении специальной военной операции. В целях недопущения вскрытия огневой позиции артиллеристы работали в темное время суток. Личный состав расчета наносил огневое поражение по выявленным целям. В это время в небе дежурил БПЛА, разведчики помогали артиллеристам корректировать огонь", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что расчеты гаубиц Д-20 группировки, ведут боевую работу снарядами калибра 152 миллиметра, скорость стрельбы до пяти выстрелов в минуту, дальность стрельбы более 17 километров при полном заряде.