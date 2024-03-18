В Израиле сообщили о падении подозрительной воздушной цели к северу от Эйлата

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении военной операции в палестинской больнице "Аш-Шифа", расположенной в секторе Газа. Соответствующее заявление распространила армейская пресс-служба.

В ЦАХАЛ указали, что "операция проводится после получения разведывательных данных, свидетельствующих об использовании учреждения высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности".

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"Военнослужащие израильской армии были проинструктированы о том, как важно действовать осторожно и <...> не причинять вред пациентам, гражданским лицам, медицинскому персоналу и оборудованию больницы", - подчеркнули в пресс-службе, отметив также, что в операции задействованы "люди, говорящие по-арабски, что облегчит диалог с пациентами, остающимися в больнице". "Пациенты и медицинский персонал не обязаны эвакуироваться", - сказано в сообщении.

Также Армия обороны Израиля заявила, что ее военнослужащие обеспечат гуманитарную поддержку населения района проведения операции и пациентов больницы, "обеспечив их продовольствием, водой и медикаментами". "Мы будем действовать в соответствии с международным правом, выступая против террористической организации ХАМАС, которая использует больницы и гражданскую инфраструктуру", - сказали в ЦАХАЛ.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.