Антонов: Киев использует ЗРК Patriot, вероятно, при участии США

Украинские войска используют ЗРК Patriot, вероятно, при участии американцев, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Об этом пишет ТАСС.

«ЗРК Patriot, почитайте любые газеты, там написано: 80-90 человек расчёт. Вопрос: вы такие добрые, что просто отдаете (Киеву. — RT) эту систему для пользования, и там нет никакого офицера, который будет управлять этой системой?» — сказал он.

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Антонов добавил, что с большей долей вероятности может говорить о присутствии там экспертов США.