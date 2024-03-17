Коалиция США за сутки дважды нарушила воздушное пространство Сирии

Пара истребителей F-15 международной коалиции во главе с США за сутки дважды нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано шесть случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения парой истребителей F-15. Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - сказал он.

Кулить уточнил, что также подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинциях Ракка, Хасеке, Алеппо.