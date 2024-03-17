Зеленский обвинил западных союзников в недальновидности

Недостаток дальнобойных средств поражения у Вооруженных сил Украины свидетельствует о недальновидности некоторых западных союзников Киева. С таким утверждением выступил украинский президент Владимир Зеленский.

"В таких сложных условиях войны не дальнобойность нашей армии - очевидная недальновидность некоторых партнеров", - сказал глава государства в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

В Киеве неоднократно заявляли, что ВСУ сталкиваются с дефицитом боеприпасов и снарядным голодом. Власти Украины просят союзников увеличивать и ускорять поставки вооружений, а также пытаются переложить на них ответственность за провалы украинских войск. В свою очередь западные партнеры, которые после начала Россией специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений Украине, признают, что не могут покрыть все потребности Киева в боеприпасах.