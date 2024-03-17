Старовойт рассказал о ситуации в Теткино

ВСУ в воскресенье, 17 марта, весь день обстреливали посёлок Тёткино Глушковского района, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Роман Старовойт.

Глава региона подчеркнул, что в результате обстрелов никто не пострадал.

По его данным, в пяти домовладениях повреждены окна, кровли и фасады. Кроме того, зафиксированы прилёты на территории сахарного завода.

Губернатор заметил, что «как только будет безопасно, будет проведён подробный подомовой обход». Он добавил, что власти окажут помощь всем собственникам в восстановлении повреждённого имущества.

Ранее Старовойт сообщил, что боец добровольной народной дружины одного из приграничных районов Курской области из охотничьего ружья сбил вражеский дрон. Он отметил, что этот поступок заслуживает награды.