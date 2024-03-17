Глава МИД Латвии посоветовал Британии ввести призыв в армию

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Латвии Кришьянис Кариньш посоветовал Великобритании ввести призыв в армию для сдерживания России. Об этом сообщает The Telegraph.

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«Мы настоятельно рекомендуем поступить так», — отметил латвийский министр.

Кариньш подчеркнул, что при этом Британии «неизбежно» нужно будет повысить расходы на оборону до трех процентов от ВВП.

Он также обратился к странам-членам НАТО с просьбой рассмотреть модель «тотальной обороны». По его словам, это необходимо для того, чтобы население могло быть призвано к службе в кратчайшие сроки.

Ранее Кариньш заявил, что хотел бы возглавить Организацию Североатлантического договора (НАТО), так как Латвия тратит на оборону 2,4 процента ВВП.