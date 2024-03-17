В Белом доме заявили об отступлении ВСУ на вторую линию обороны

Подразделения ВСУ в Донбассе вынуждены отступать из-за острой нехватки боеприпасов, рассказал в эфире программы «Новости недели» телеканала ABC представитель Белого дома Джон Кирби.

В ходе передачи ведущие обсудили основные вопросы текущей повестки: ситуацию в Газе, запрет TikTok в США, положение дел на Украине.

Журналисты спросили Кирби о том, планирует ли Конгресс выделить деньги Киеву, какие разговоры ведут по этой теме высокопоставленные лица.

Чиновник ответил, что тема по-прежнему остается актуальной, президент США Джо Байден провел переговоры со спикером Палаты представителей Майком Джонсом. Вместе с тем, добавил он, точные сроки выделения помощи назвать пока нет возможности.

Кирби подчеркнул, что на Украине, в связи с отсутствием помощи и прекращением регулярных поставок боеприпасов, сложилась тяжелая ситуация.

«У них в Донбассе заканчиваются боеприпасы, и сейчас они отступают на вторую и третью линии обороны, им [украинцам] нужна поддержка», — отметил чиновник.

Ведущая также спросила его, обеспокоен ли Белый дом опустошением арсеналов, резким сокращением запасов вооружений и военной техники.

Кирби ответил утвердительно. Он заметил, что каждый пакет военной помощи перед отправкой Киеву был тщательно проанализирован в контексте безопасности США.