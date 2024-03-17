МО РФ заявило об уничтожении летевшего в Белгородскую область Ми-8 ВСУ

Российские военные сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, осуществлявший полет в направлении населенного пункта Козинки (Белгородская область). Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что вертолет был сбит расчетом ПЗРК «Верба» в районе населенного пункта Лукашовка Сумской области.

На борту могли находиться до восьми десантников, входящих в состав диверсионно-разведывательной группы.

Ранее СМИ предположили, что расчет сбил вертолёт Ми-24 или Black Hawk американского производства. Эти данные не подтвердились.

Напомним, что ВСУ на протяжении нескольких дней пытаются прорваться через госграницу с тем, чтобы захватить один из населенных пунктов. Российские военные, по данным Минобороны, успешно отражают все атаки.