В США заявили о бесполезности западной помощи украинским войскам

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что военная и финансовая помощь западных стран Украине не в состоянии предотвратить продвижение армии России. Своим мнением он поделился в эфире The Hill TV.

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Дэвис отметил, что за 18 месяцев конфликта США вместе с Евросоюзом (ЕС) передали Киеву в общей сложности $200 млрд и тысячи единиц различной военной техники, однако «это абсолютно не помогло».

«Сегодня Россия оттесняет Украину на Запад. С каждым днем они освобождают все больше и больше территорий», — сказал экс-подполковник.

По мнению Дэвиса, новый пакет помощи Киеву от США в $300 млрд не изменит ситуацию на фронте в пользу ВСУ. Он считает, что Россия имеет колоссальное преимущество на фронте, поскольку ее армия имеет передовые беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также значительное количество артиллерийских снарядов.

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До этого украинский военнослужащий, специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов высказал мнение, что российские FPV-дроны представляют серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ), и из-за темпов их поступления в российскую армию украинские военные будут вынуждены буквально «сидеть под землей».

До этого газета New York Times писала, что новый пакет военной помощи со стороны США Украине стоимостью $300 млн не сможет изменить ситуацию на поле боя для ВСУ. Авторы материала считают, что украинские войска продолжат оставлять свои позиции по мере продвижения ВС РФ.