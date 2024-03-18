СМИ сообщили о росте дезертирства на Украине

Почти 4,7 тыс. случаев самовольного оставления военнослужащими воинских частей зафиксировано на Украине, что гораздо больше, чем в аналогичный период 2023 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные украинским изданием "Общественное".

По данным издания, отчеты офиса генпрокурора свидетельствуют, что в 2022 году было зарегистрировано 6 тыс. таких дел, а в следующем - 16 тыс. При этом за первые два месяца 2024 года прокуроры уже открыли 4,69 тыс. дел о дезертирстве.

"Общественное" при этом приводит мнение военного эксперта, который считает, что участившиеся случаи оставления воинской части "в последнее время связаны, в частности, с увеличением процента принудительно мобилизованных".

Ранее ресурс "Опендатабот" сообщал и о росте числа уклонистов от призыва в армию. Так, украинские суды с 2014 года вынесли более 3,7 тыс. приговоров уклонистам, из них на 2023 год приходится примерно треть. В 2023 году было вынесено 1 274 приговора, среди них 60 содержат наказание в виде реального заключения вплоть до пяти лет по статье 407 УК Украины об уклонении от призыва на военную службу по мобилизации.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Мужчинам призывного возраста запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей, а сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу. На службу попадают даже непригодные по состоянию здоровья. В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. На фоне уже существующих серьезных проблем с комплектованием вооруженных сил была начата работа над новыми, более жесткими правилами проведения мобилизации.