Российские системы ПВО сбили четыре дрона ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

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Отмечается, что ВСУ предприняли попытку атаковать около 14:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — следует из сообщения российского оборонного ведомства.

До этого сообщалось, что подразделения Росгвардии помогли ВС РФ нанести удар по украинской реактивной системе залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. По данным Росгвардии, специалисты выявили координаты установки в Харьковской области и передали их министерству обороны, после чего РСЗО была уничтожена ракетой, а ее расчет понес потери. Как уточнили журналисты, выведенная из строя РСЗО Vampire ранее наносила удары по Белгороду и готовилась к очередной атаке.