ВС России сбили вертолет с 20 украинскими военными на борту

Российские силы сбили вертолет США UH-60 «Black Hawk». Об этом сообщил российский военкор Евгений Поддубный. По его словам, на борту могло быть до 20 военных.

© U.S Army / Defense Imagery Management Operations Center

«Воины армии России сбили вертолет противника UH-60 „Black Hawk“ американского производства с десантом на борту. Борт противника уничтожен в районе украинской Лукашовки», — заявил Поддубный в telegram-канале.

По его словам, на борту вертолета насчитывалось до 20 военнослужащих. Их целью была высадка в населенном пункте Козинки на территории РФ для имитации установления контроля над этой местностью.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны. Ответ ожидается.

Российские войска заняли населенный пункт Мирное

Ранее Поддубный сообщил, что в Белгородской области военный ВС РФ уничтожил диверсантов ГУР в их окопах. Он закинул туда гранату, большая часть украинских солдат оказалась ранеными или убитыми.