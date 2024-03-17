В Минобороны заявили о пресечении попыток украинских ДРГ проникнуть в Козинку

Российским военным удалось пресечь все попытки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) проникнуть в населенный пункт Козинка под Белгородом. Об этом журналистам заявили в ходе брифинга Минобороны.

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В ведомстве разъяснили, что в результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии удалось уничтожить до 65 украинских военнослужащих, боевую машину РСЗО Vampire и орудие Д-20.