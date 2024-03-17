Глава Минобороны Испании назвала угрозу войны "тотальной и абсолютной"

Министр обороны Испании Маргарита Роблес выразила мнение, что угроза потенциальной войны является "тотальной и абсолютной".

"Европа должна осознавать, что опасность очень близка, это не чистая гипотеза, это реальность, - сказала она в интервью газете La Vanguardia. - Угроза тотальная и абсолютная". Глава ведомства также выразила надежду на то, что все союзники продолжат поддерживать Украину.

"Это правда, что прошло два года, что с каждым днем ситуация все сложнее для Украины, нежели чем для России, - добавила Роблес. - Мы все думали, что контрнаступление, начатое прошлым летом, будет более успешным".

Министр отметила, что Испания, как и большинство стран НАТО, не поддерживает гипотетическую отправку военнослужащих на Украину. "В настоящее время нужно любой ценой избегать эскалации, - подчеркнула она. - Испанских войск нет и не будет на Украине". Роблес уточнила, что Мадрид на постоянной основе отправляет военную помощь Киеву и в ближайшие недели "предпримет важные усилия".