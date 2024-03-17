Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ допсредства для поражения дронов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа посетил командный пункт Черноморского флота. Глава ведомства заслушал доклады командования флотом и офицеров штаба по текущей обстановке, пишет пресс-служба Минобороны в официальном Telegram-канале.

В пресс-службе пояснили, что Шойгу поставил задачу повышать живучесть кораблей, и защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота.

«Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы», — подчеркнул министр обороны.

Кроме того, Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотных летательных и морских дронов противника.

Названы способы защитить Черноморский флот от атак вражеских беспилотников

В ведомстве отметили, что министр проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя в Севастополе, где на площади 8,5 Га развернуты строительные работы.