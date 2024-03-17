Собянин: Летевший в сторону Москвы БПЛА ликвидирован в Домодедовском районе
В городском округе Домодедово Московской области силами противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотного летательного аппарата, направлявшегося в сторону столицы. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава города отметил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
— На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, — сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.