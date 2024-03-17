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Собянин: Летевший в сторону Москвы БПЛА ликвидирован в Домодедовском районе

В городском округе Домодедово Московской области силами противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотного летательного аппарата, направлявшегося в сторону столицы. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

— На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, — сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.
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