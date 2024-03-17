Шойгу дал Черноморскому флоту поручение по отражению атак БПЛА

Черноморскому флоту (ЧФ) надлежит проводить учения и тренировки по отражению атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) днем и ночью. Такое поручение дал глава российского Министерства обороны (МО) Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил глава МО, ЧФ необходимо повышать живучесть кораблей.