Шойгу дал Черноморскому флоту поручение по отражению атак БПЛА
Черноморскому флоту (ЧФ) надлежит проводить учения и тренировки по отражению атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) днем и ночью. Такое поручение дал глава российского Министерства обороны (МО) Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.
Как отметил глава МО, ЧФ необходимо повышать живучесть кораблей.
«Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом (...) Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы», — дал поручение Шойгу.
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