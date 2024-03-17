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Шойгу дал Черноморскому флоту поручение по отражению атак БПЛА

Черноморскому флоту (ЧФ) надлежит проводить учения и тренировки по отражению атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) днем и ночью. Такое поручение дал глава российского Министерства обороны (МО) Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

Шойгу дал Черноморскому флоту поручение по отражению атак БПЛА
© РИА Новости

Как отметил глава МО, ЧФ необходимо повышать живучесть кораблей.

«Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом (...) Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы», — дал поручение Шойгу.
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