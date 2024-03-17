Власти Херсона сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
В Херсоне повреждена портовая инфраструктура. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, его слова приводит РИА Новости.
Представитель украинских властей в подконтрольном Киеву городе не уточнил, какие именно объекты были повреждены.
Ранее стало известно, что штурмовая группа российской группировки войск «Днепр» совершила рейд на подконтрольное Вооруженным силам Украины правобережье Днепра в Херсонской области.
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Херсонская область, как и Луганская, Донецкая республики, а также Запорожская область, вошла в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы в регионах состоялись с 23 по 27 сентября 2022 года.
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