В Минобороны рассказали об отражении ночных атак дронов на регионы РФ

В ночь на 17 марта средства противовоздушной обороны сбили 35 беспилотников над российскими регионами. Об отражении атак Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи и утра 17 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

В Ростовской области отразили атаку украинского беспилотника

Средства ПВО перехватили и уничтожили 35 дронов над территориями Московской области (четыре БПЛА), Белгородской (три), Калужской (два), Ярославской (четыре), Курской (три), по одному беспилотнику сбили над Орловской и Ростовской областями.

Наибольшее число атак отразили в Краснодарском крае, там сбито 17 аппаратов, добавили в Минобороны.