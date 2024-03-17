$91.87+0.2399.97-0.29
Войти в почту

В Минобороны рассказали об отражении ночных атак дронов на российские регионы

В ночь на 17 марта средства противовоздушной обороны сбили 35 беспилотников над российскими регионами. Об отражении атак Минобороны РФ.

В Минобороны рассказали об отражении ночных атак дронов на регионы РФ
© РИА Новости
«В течение прошедшей ночи и утра 17 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

В Ростовской области отразили атаку украинского беспилотника

Средства ПВО перехватили и уничтожили 35 дронов над территориями Московской области (четыре БПЛА), Белгородской (три), Калужской (два), Ярославской (четыре), Курской (три), по одному беспилотнику сбили над Орловской и Ростовской областями.

Наибольшее число атак отразили в Краснодарском крае, там сбито 17 аппаратов, добавили в Минобороны.

Военные новости
Минобороны России
Ростовская Область
Московская Область
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости