В Ярославской области отразили атаку четырех беспилотников

В Ярославской области отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава российского региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

«В Ярославской области отражена атака четырех украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения разрушений и пострадавших нет», — отметил губернатор.

Евраев добавил, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных и специальных служб. Он поблагодарил их за боевую готовность.

29 января неопознанный беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. После падения дрона территорию оцепили. Губернатор российского региона Михаил Евраев сообщил, что боевую часть беспилотника удалось обезвредить. Он подтвердил, что дрон содержал взрывное устройство.