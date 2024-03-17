FT: Европе недостает €56 млрд в год для достижения цели по оборонным расходам НАТО

Члены Североатлантического альянса нуждаются дополнительно в €56 млрд в год, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Средства нужны для достижения целевого показателя оборонных расходов НАТО на уровне 2% ВВП. Согласно исследованию Ifo, многие страны Европейского союза с самым большим недобором, в том числе Бельгия, Испания и Италия, в то же время имеют одни из самых высоких уровней долга и бюджетного дефицита в Европе.

ФРГ показала самую большую недостачу: в прошлом году Берлин потратил на оборону НАТО на €14 млрд меньше, чем было необходимо для достижения целевого показателя. За последнее десятилетие Германия с поправкой на инфляцию сократила этот разрыв вдвое и планирует полностью решить проблему к концу 2024 года. Далее в списке следуют Испания (€11 млрд), Италия (€10,8 млрд) и Бельгия (€4,6 млрд).

Страны с высоким уровнем долга и высокими процентными ставками не имеют большого пространства для увеличения долга, поэтому единственным способом для этого является сокращение расходов в других областях. Это является трудным процессом. Например, Германия столкнулась с протестами фермеров из-за планов правительства сократить субсидии и отменить некоторые налоговые льготы для аграриев.