В российском регионе после атаки беспилотников возник пожар на НПЗ

Беспилотники атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянском районе Краснодарского края. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб Кубани.

Отмечается, что попытка атаки произошла около 3:00 по московскому времени. По данным Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) МЧС России по Славянскому району, беспилотники были нейтрализованы.

В результате падения одного из аппаратов возник пожар, к его тушению привлечены 83 человека и 25 единиц техники.

«Привлеченные подразделения сообщают о том, что возгорание практически локализовано», — добавили в оперштабе.

Утром в субботу, 16 марта, на территории Сызранского НПЗ в Самарской области произошел пожар. Позже губернатор региона Дмитрий Азаров заявил об атаке украинских беспилотников на НПЗ.