В Киеве признали, что речь об отправке иностранных войск на Украину не идет
Речь об отправке Киеву иностранных войск не идет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы офиса Владимира Зеленского Игоря Жовква.
«Мы на сегодняшний день не говорим о вооруженных силах Франции или других стран на территории Украины по одной простой причине: для этого необходимо соответствующее решение, все эти страны являются членами НАТО. Украина, к сожалению, на сегодняшний день не является членом НАТО», — заявил он.
В феврале президента Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что «в будущем такого сценария исключать нельзя». Впоследствии некоторые европейские политики заявили, что отправка войск стран Североатлантического альянса на Украину не стоит на повестке дня. В частности, министр обороны Италии Гуидо Крозетто заверил, что войска его странны никогда не будут направлены на Украину.
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