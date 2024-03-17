Украинскую ракету С-200 сбили над российским регионом

Над Брянской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету С-200, об этом в Александр Богомаз.

«Воздушная цель уничтожена над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — рассказал губернатор.

Стало известно об атаке ВСУ на Грайворон в Белгородской области

Богомаз уточнил, что в результате атаки пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Ранее Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел ВСУ. Местных жителей призвали укрыться в безопасном месте. До этого сообщалось, что над Белгородской областью были сбиты 15 реактивных снарядов РСЗО «Вампир».