Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе

Громкие звуки, которые слышны в центре Севастополя, связаны с плановой тренировкой флота.

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Громкие звуки в центре города — это флот проводит плановую тренировку по ППДО в районе Северного и Южного молов», — написал он в Telegram.

Развожаев уточнил, что тренировка продлится ориентировочно до 22:00 мск.

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