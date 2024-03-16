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Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с плановой тренировкой флота

Громкие звуки, которые слышны в центре Севастополя, связаны с плановой тренировкой флота.

Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе
© globallookpress.com

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Громкие звуки в центре города — это флот проводит плановую тренировку по ППДО в районе Северного и Южного молов», — написал он в Telegram.

Развожаев уточнил, что тренировка продлится ориентировочно до 22:00 мск.

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