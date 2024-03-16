Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе

Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с плановой тренировкой флота
Громкие звуки, которые слышны в центре Севастополя, связаны с плановой тренировкой флота.
Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Громкие звуки в центре города — это флот проводит плановую тренировку по ППДО в районе Северного и Южного молов», — написал он в Telegram.
Развожаев уточнил, что тренировка продлится ориентировочно до 22:00 мск.
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