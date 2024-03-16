Российская армия регулярно уничтожает гаубицы Caesar, которые Франция поставила Украине в больших количествах. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Аналитик отметил, что Париж отправил Киеву «значительное количество самоходных артиллерийских гаубиц Caesar». Однако в последнее время известия об их ликвидации поступают все чаще.

«Каждый день поступают сообщения о том, что все больше и больше таких установок уничтожается российской армией», — сказал Меркурис.

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Он добавил, что на днях на Купянском направлении Киев потерял две французские гаубицы.

Кроме того, Меркурис уверен, что Франция не сможет отправить на Украину экспедиционные силы, способные помочь Киеву изменить ситуацию на театре военных действий. Для развертывания и снабжения западных частей на Украине понадобятся огромные резервы, которыми не располагают ни США ни их союзники.

Зимой прошлого года при наступлении на Донецком тактическом направлении были уничтожены 5 установок Caesar.