Названа точка, откуда ВСУ атакуют Белгородскую область

Расчеты реактивных систем залпового огня «Вампир», из которых Вооруженные силы Украины активно атакуют Белгородскую область, действуют с территории Харьковской области, предположил в беседе с NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, скорее всего, украинские военные заходят в небольшие населенные пункты, откуда наносят удары по российским регионам.

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Предположу, что кочующие расчеты РСЗО «Вампир» или любой другой действуют с территории Харьковской области. Скорее всего, украинцы заходят в небольшие населенные пункты, разворачивают РСЗО и делают залп, выпускают полный пакет, провоцируя Россию нанести удар, а потом уезжают. Варварская натовская тактика. Судя по всему, мы на эту уловку не ведемся, действуя по-другому — сбиваем снаряды в воздухе, вычисляем РСЗО на марше, — заявил Липовой.

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Он добавил, что активизировавшимися атаками Киев пытается сорвать выборы президента России, однако это не удастся. Липовой считает, что президент Украины Владимир Зеленский «совсем отчаялся» и Украина в дальнейшем будет предпринимать попытки помешать голосованию в РФ.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 15 снарядов РСЗО «Вампир». По данным военного ведомства, попытку Украины совершить новую атаку на российские объекты пресекли около 17:00 мск 16 марта.