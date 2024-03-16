Песков рассказал о новой попытке вторжения ВСУ на территорию России

Президент России Владимир Путин получает доклады о вылазках украинских диверсантов в Белгородскую и Курскую области, все атаки были отражены, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, безвозвратные потери противника составили 550 человек.

"Путин получает от военных постоянные доклады о произошедших за последние дни попытках атак нашей территории в Белгородской и Курской областях. Все атаки отражены", - рассказал представитель Кремля.

МО РФ показало бой с диверсантами в Белгородской области

По словам Пескова, "из 2,5 тыс. диверсантов 1,7 тыс. были поражены, безвозвратные потери со стороны врага составили 550 человек".

Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что ночью диверсанты предприняли "еще несколько попыток вторжения в Белгородской и Курской областях".

"Все они были сорваны. Ни в одной из попыток не удалось дойти до российской границы. Безвозвратные потери составили 60-70%", - отметил Песков.

Российские силы уже несколько дней отражают попытки украинских диверсантов прорваться на территорию РФ. Противник использует бронетехнику. Путин обращал внимание, что таким образом Киев пытается сорвать президентские выборы в России. Глава государства выражал уверенность, что эти действия Украины лишь сплотят россиян.