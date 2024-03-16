Российские войска закрепились в центре Работино

Российские войска закрепились в центре села Работино на запорожском направлении, рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, 29 февраля российские военные закрепились в южной части Работино. Противник удерживал северную часть, а центральная находилась в «серой зоне», за нее шли ожесточенные бои.

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«У нашей армии есть тактические успехи в Работино. Российские подразделения контролируют южную часть села и уже закрепились в центре», — отметил Рогов.

Журналисты уточнили, что ВСУ в 2023 году стремились взять этот населенный пункт любой ценой. Для его захвата Киев отправил бригады с западной подготовкой из стратегического резерва.

Напомним, что контрнаступление ВСУ началось в июне 2023 года и продолжалось до декабря. В январе украинские подразделения перешли к обороне. ВС РФ, в свою очередь, начали активные боевые действия на всех направлениях.

Российским военным за 2,5 месяца удалось взять под контроль ряд населенных пунктов, улучшить положение на всех направлениях.