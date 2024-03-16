Североатлантический альянс отправил Украине устаревшую боевую технику и вооружения, рассказал в статье для консервативного американского журнала The National Interest обозреватель Брэндон Дж. Вейхерт. Он добавил, что это оружие не помогает ВСУ в боевых действиях.

Аналитик отметил, что западные лидеры неоднократно делали заявления о том, что необходимо помогать Киеву, что следует увеличить размеры военной помощи Украине. Он добавил, что они также создали большое количество мифов о масштабах и качестве поставок.

Вместе с тем, подчеркнул Вейхерт, слова глав государств и правительств расходятся с их делами: они включают в пакеты военной помощи технику, которая не способна оказать решающее воздействие на ход конфликта.

«На самом деле большинство оружия, передаваемого Киеву, оказалось не более чем хламом», — отметил эксперт.

В частности, пояснил аналитик, Франция предоставила большое количество легкобронированных танков AMC-10RC, непригодных для современных военных конфликтов и слишком «хрупких для лобовых атак». Он добавил, что машины «разлетались на куски» при обстрелах.

В настоящее время идет активная дискуссия о том, чтобы отправить на Украину истребители F-16, заметил автор статьи. Он пояснил, что для использования этих самолетов потребуется обслуживающий персонал и оборудование, будут нужны опытные пилоты.

Военный конфликт близится к окончанию, украинское поражение уже близко. Запад просто оттягивает неизбежное, сбрасывая свое старое барахло ВСУ, резюмировал Вейхерт.