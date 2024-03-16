Европарламент поддержал передачу ракет Taurus Киеву. Об этом сообщил глава группы «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХДС/ХСС) в Европарламенте Даниэль Каспари, передает Bild.

Отмечается, что поддержку выразила большая часть правящей коалиции Германии в Европарламенте — 451 депутат проголосовал за передачу военной техники Украине, 46 выступили против, а 49 человек отказались принимать участие в голосовании. При этом подчеркивается, что нежелание ФРГ передавать ракеты Киеву, о котором сообщалось ранее, связано с «особыми рисками».

О том, что немецкий парламент отказался отправить Украине ракеты Taurus, стало известно 17 января. Документ, предлагающий передать оружие Вооруженным силам Украины, был отклонен большинством голосов.