$91.87+0.2399.97-0.29
Войти в почту

Европарламент поддержал передачу ракет Taurus Киеву

Европарламент поддержал передачу ракет Taurus Киеву. Об этом сообщил глава группы «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХДС/ХСС) в Европарламенте Даниэль Каспари, передает Bild.

Отмечается, что поддержку выразила большая часть правящей коалиции Германии в Европарламенте — 451 депутат проголосовал за передачу военной техники Украине, 46 выступили против, а 49 человек отказались принимать участие в голосовании. При этом подчеркивается, что нежелание ФРГ передавать ракеты Киеву, о котором сообщалось ранее, связано с «особыми рисками».

О том, что немецкий парламент отказался отправить Украине ракеты Taurus, стало известно 17 января. Документ, предлагающий передать оружие Вооруженным силам Украины, был отклонен большинством голосов.

Военные новости
Видео
Европарламент
Украина
Германия
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости