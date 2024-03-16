В МЧС заявили, что ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в Telegram регионального ведомства.

В МЧС призвали людей оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее сообщалось, что жители и госслужащие Белгорода рассказали журналисту The Washington Post, что пойдут голосовать на выборах президента России, несмотря на попытки украинских боевиков запугать население атаками.