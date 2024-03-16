Женщина погибла при атаке дронов ВСУ на Каховку

Один человек погиб, четверо пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, целью дрона, от удара которого погибла местная жительница, был памятник жертвам фашизма.

В Каховке в результате обстрела дронами со стороны украинских террористов погибла 50-летняя женщина, еще четыре человека ранены. <...> Украинский дрон, убивший женщину, террористы направили на памятник жертвам фашизма, — написал он.

Сальдо добавил, что в городе работают оперативные службы, всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По его словам, целью атак ВСУ является дестабилизация обстановки в городе на время голосования.