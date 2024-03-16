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МО РФ показало бой с диверсантами в Белгородской области

Минобороны РФ опубликовало кадры сражения с диверсантами под селом Козинка в Белгородской области.

На кадрах, снятых камерой беспилотника, видно, как люди в маскировочной форме передвигаются к селу, после чего по их укрытию в одном из домов на окраине наносят удар. Также показано уничтожение бронетехники диверсантов.

До этого сообщалось, что ВС РФ применили дистанционное минирование при отражении атаки ВСУ у Козинки.

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16 марта оборонное ведомство заявило, что военные ВСУ пытались закрепиться в белгородском селе Козинка, но были блокированы.

По данным Минобороны, диверсанты прибыли к границе России на двух вертолетах Ми-8, а затем продвинулись на территорию России, но были обнаружены. Российские военные использовали артиллерию и авиацию, чтобы ликвидировать противника.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что жителей близлежащих сел были эвакуировали.

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