Российские войска ведут активные боевые действия на Украине. Они могут прорвать фронт и добиться значительных успехов, пишет обозреватель Дуг Клейн в статье для Foreign Policy.

По его словам, резкое сокращение поставок вооружений и военной техники на Украину со стороны западных стран может привести к тяжелым последствиям для республики.

В настоящее время, уточнил эксперт, российские артиллеристы выпускают на линии противостояния в пять раз больше снарядов, чем украинские, действуют значительно эффективнее. Кроме того, заметил он, американские артиллерийские снаряды нельзя сравнить по возможностям с российскими.

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ВСУ несут большие потери из-за нехватки вооружений, могут потерять новые территории, пояснил Клейн.

Аналитик отметил, что «Россия выдержала украинское контрнаступление в 2023 году и сделала все, чтобы создать условия для возможного прорыва в этом году».