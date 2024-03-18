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Силы ПВО России сбили десять снарядов Vampire ВСУ в Белгородской области

Силами российской противовоздушной обороны (ПВО) пресечена попытка киевского режима совершить террористический акт на территории России.

Силы ПВО России сбили 10 снарядов Vampire ВСУ в Белгородской области
© РИА Новости

Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью обнаружены и уничтожены в воздухе десять реактивных снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

По данным Минобороны, целью атаки являлись объекты гражданской инфраструктуры.

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