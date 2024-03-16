Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) признаются, что не понимают цели войны. Об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, передает «РИА Новости».

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«Все украинские военнопленные признаются, что не понимают, за что воюют», — рассказал чиновник.

Он отметил, что оказавшись вдалеке от «зомбирования киевской пропаганды», военные становятся не способны ответить на вопрос о том, какие идеалы они отстаивали.

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