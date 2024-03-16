Боец Беркут спас гражданских, в подвале у которых спрятались "азовцы"

Старший лейтенант разведки с позывным Беркут - один из тех, кто освобождал Мариуполь. Причем Беркут и его товарищи шли в первых рядах в самое пекло. Их задачей было преодолеть открытое пространство и захватить господствующую высоту. Когда они сделали это, нацисты стали сдаваться в плен.

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"По этой дороге мы шли. Она простреливалась со всех сторон, повсюду были пулеметные точки, снайперы, вот оттуда по нам работал миномет. Палили со всех сторон, дистанция с противником была метров 15, - Беркут шагает по частному сектору на окраине Мариуполя. Улица выглядит вполне мирной: дома восстановили, дыры в заборах залатали, - если не считать сохранившихся там и сям надписей "Люди" или "Здесь живут". - Мы ползли вдоль забора, его бетонное основание защищало нас от осколков. У ВСУ была задача уничтожить нас, а что тут мирное население есть, им было все равно".

Возле белого домика за дощатым палисадником разведчик остановился.

"Этот забор мы выломали, пролезли внутрь и эвакуировали гражданских с ближайших домов. Они не понимали, что им делать, отовсюду по ним стреляли".

Но основной задачей группы Беркута было дойти до огромного террикона, господствующего над "Азовсталью", отбить его у ВСУ и закрепиться. Улица закончилась. За шеренги тополей стояла лодочная станция, дальше тянулся плоский, как стол песчаный пляж.

"У меня мандраж прямо, как начинаю вспоминать все это, - признался разведчик, разглядывая изрешеченное здание станции. - Надо было как-то преодолеть 400 метров открытого пространства. Решение простое: сели на МТЛБ и поехали. На максимальный оборотах проскочили пляж, залетели в гаражи у подножия террикона, дальше завязался стрелковый бой", - приводит слова разведчика Минобороны РФ.

Не ожидавшей атаки с тыла противник быстро отошел. В одном из гаражей разведчики нашли пару мирных жителей, мужа с женой. Они жили там, потому что из собственного дома их выгнали "азовцы" (запрещенная в РФ террористическая организация). Они оборудовали огневую точку в подвале.

"Быстренько эвакуировали гражданских и продолжили выполнять задачу. Когда взяли террикон, с которого можно контролировать всю территорию завода, противник начал массово сдаваться в плен".

Воюет Беркут не только за победу, но и за романтику. Говорит, в разведке нашел себя.