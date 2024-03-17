Стало известно об атаке ВСУ на Грайворон в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Грайворонский городской округ обстреливают Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом он написал в Telegram-канале.

Гладков заявил об атаке ВСУ на Грайворон и подчеркнул, что пострадавших в результате обстрела нет. «Есть разрушения», — добавил он.

Глава региона добавил, что в Грайвороне загорелись два частных дома и три автомобиля, очаги оперативно ликвидировали. Кроме того, повреждения получил один соцобъект. На данный момент порядка десяти населенных пунктов остаются без электричества.