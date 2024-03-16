Украинская армия ежедневно теряет все больше военнослужащих из-за нехватки систем ПВО и боеприпасов на фоне задержек с западной помощью Киеву. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

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"Число потерь среди украинцев в результате нехватки боеприпасов и средств противовоздушной обороны растет с каждым днем", - отмечает издание.

Подчеркивается, что Вооруженные силу Украины (ВСУ) "провели уже месяцы с ограниченными боеприпасами и военной поддержкой". Они, по оценке издания, "не подготовились в той же степени, в какой Россия подготовилась к контрнаступлению Украины в прошлом году".

Россия заявила об уничтожении трех принадлежащих Украине Patriot

До этого американский военный корреспондент Рассел Бентли сообщал, что победа России в специальной военной операции (СВО) на Украине либо смена выступающих за войну режимов на Западе — это два сценария, которые позволят избежать ядерного конфликта.