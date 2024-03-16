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Военный журналист Бентли: победа России в СВО предотвратит Армагеддон

Военный корреспондент из США Рассел Бентли выразил мнение, что победа России в спецоперации или смена выступающих за войну режимов на Западе являются двумя сценариями, которые позволят избежать ядерного конфликта.

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© РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

По словам журналиста, Россия может нанести подавляющее поражение НАТО на Украине с помощью обычного вооружения, а затем проведёт переговоры о реальном мирном договоре.

Вторым вариантом Бентли назвал серию успешных внутренних революций, которые полностью свергнут фашистские и паразитические режимы.

«Первая альтернатива представляется мне гораздо более реалистичной, чем вторая, но обе возможны, и обе могут произойти, надеюсь, одновременно», — подчеркнул корреспондент.

Ранее в Focus заявили, что на Западе уже признают поражение Украины и готовятся к переговорам.

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Также президент России Владимир Путин заявил, что инициатива на линии соприкосновения полностью перешла к ВС России.

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